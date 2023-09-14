Парламент Болгарии разрешил импорт зерна с Украины

Премьер-министр страны Николай Денков заявил, что это "снизит цены на основные продукты питания и будет способствовать снижению инфляции"

СОФИЯ, 14 сентября. /ТАСС/. Парламент Болгарии принял решение разрешить импорт зерна с Украины. Трансляция заседания велась на сайте парламента.

Дебаты по этому вопросу продолжались около трех часов. В итоге за отмену запрета проголосовали 124 депутата, против - 67, 8 воздержались.

Инициативу разрешить импорт украинского зерна поддержало правительство Болгарии. Премьер-министр страны Николай Денков заявил, что это "снизит цены на основные продукты питания и будет способствовать снижению инфляции".

Ранее против возобновления импорта высказывался министр сельского хозяйства и продовольствия Кирил Вытев, отмечавший, что это вызовет напряжение среди болгарских производителей зерна и приведет к массовым акциям протеста, так как у местных аграриев нет возможности конкурировать с более дешевыми украинскими товарами. На слушаниях в парламенте министр заявил, что выполнит любое решение депутатов. "Украина не выполняет жестких требований ЕС по производству сельхозпродукции, но мы усилим контроль над всеми украинскими товарами, в том числе будем определять проверку на радиоактивность и наличии тяжелых металлов", - сказал Вытев.

В апреле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Сейчас эти пять стран добиваются продления эмбарго по крайней мере до конца года.