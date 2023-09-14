Акции "Распадской" на Мосбирже снижались более чем на 4,5%

Они достигли 337 рублей за бумагу

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Акции "Распадской" на Московской бирже снижались на 4,49% - до 337 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 11:50 мск.

Котировки отреагировали на сообщение о приостановке Ростехнадзором выемки угля на лаве № 4-6-37 в шахте "Распадская" в Кузбассе. Официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль сообщил в своем Telegram-канале о том, что суд приостановил добычу угля на лаве на 90 суток.

К 12:30 мск акции компании немного замедлили снижение, торговались на уровне 340 рублей за бумагу (-3,85%).

О компании

"Распадская" - крупнейший производитель коксующегося угля в РФ. Производственный комплекс компании после приобретения "Южкузбассугля" включает семь шахт, два разреза и три обогатительных фабрики в Кемеровской области и одну шахту в Республике Тыва.

Запасы объединенной компании составляют 1,9 млрд тонн угля. Продуктовый портфель компании включает все марки коксующегося угля.

Evraz владеет приблизительно 93,24% акций производителя угля.