Индекс Мосбиржи опустился ниже 3 100 пунктов впервые с 18 августа

По данным на 12:42 мск, индекс Мосбиржи снижался до 3 098,88 пункта

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи в ходе торгов опустился ниже 3 100 пунктов впервые с 18 августа 2023 года, свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на 12:42 мск, индекс Мосбиржи снижался на 1,44% - до 3 098,88 пункта.

К 12:52 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 3 087,56 пункта (-1,93%), долларовый индекс РТС опускался на 1,92% - до 1 010,81 пункта.

В то же время курс доллара на валютных торгах Московской биржи находился на уровне 96,22 рубля (-0,01%), евро - на уровне 103,31 рубля (-0,04%). Курс юаня снижался на 0,25%, до 13,202 рубля.