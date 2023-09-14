Bloomberg: с февраля 2022 года богатейшие россияне вернули в РФ $50 млрд активов

По данным агентства, акционеры United Medical Group и MD Medical Group Investments Plc одобрили перерегистрацию компаний с Кипра в Россию

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Самые богатые россияне с февраля 2022 года вывезли обратно в Россию и дружественные ей страны активы на $50 млрд. Об этом заявило агентство Bloomberg.

По его информации, в прошлом месяце акционеры United Medical Group и MD Medical Group Investments Plc одобрили перерегистрацию компаний с Кипра в Россию. Как утверждает Bloomberg, это увеличивает общую стоимость активов, которые были вывезены самыми богатыми россиянами с февраля 2022 года, как минимум до $50 млрд.

Как пишет агентство, таким образом разрушается многолетняя практика хранения активов в Европе, используя благоприятные для инвесторов правовые системы, возможность получать дивиденды в иностранной валюте при низких налогах.

Как утверждает Bloomberg, перевоз активов обратно в Россию начался с начала спецоперации на Украине из-за того, что российские бизнесмены все чаще стали подпадать под санкции западных стран.