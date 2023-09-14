В Томской области увеличили до 300 тыс. рублей региональную выплату участникам СВО

Первые 100 тыс. рублей военнослужащему выплатят в течение трех рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления, а оставшиеся 200 тыс. рублей будут выплачивать один раз в квартал в течение года

ТОМСК, 14 сентября. /ТАСС/. Размер региональной выплаты для контрактников, участвующих в СВО, повысили в Томской области на 50% - до 300 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе обладминистрации.

"Губернатор Томской области Владимир Мазур утвердил размер денежной выплаты жителям региона, заключившим контракт с Вооруженными Силами России о добровольном прохождении службы в зоне проведения специальной военной операции, в сумме 300 тыс. рублей", - говорится в сообщении. Ранее сумма выплат составляла 200 тыс. рублей.

На региональную выплату могут рассчитывать военнослужащие, заключившие контракт с 1 сентября 2023 года до 31 декабря 2024 года и проходящие службу на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Первые 100 тыс. контрактник получит в течение трех рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления в органы социальной защиты населения. Оставшиеся 200 тыс. рублей будут выплачены по 50 тыс. в квартал.

"Поддержка военнослужащих и их семей - один из приоритетов социальной политики страны и нашей области. Увеличивая денежную выплату бойцам, сохраняем и все положенные семьям льготы, в том числе по оплате детского сада и учебы в колледжах и техникумах", - приводятся в сообщении слова губернатора Владимира Мазура.