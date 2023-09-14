Рекомендованная розничная цена автомобиля в максимальной комплектации Luxury составляет 2,75 млн рублей

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Липецкий автопроизводитель "Моторинвест" начал продажи семиместного кроссовера Dongfeng 580, говорится в сообщении компании.

"Моторинвест", официальный дистрибьютор линейки легковых автомобилей Dongfeng в России, объявляет о старте продаж многофункционального семиместного кроссовера Dongfeng 580", - отмечается в сообщении.

Рекомендованная розничная цена автомобиля в максимальной комплектации Luxury составляет 2,75 млн рублей.

Переднеприводной кроссовер Dongfeng 580 оснащается бензиновым турбированным двигателем объемом 1,5 л и мощностью 145 лошадиных сил. Автомобиль доступен для заказа во всех официальных дилерских центрах Dongfeng.

В августе "Моторинвест" запустил продажи седана Dongfeng Aeolus Shine Max. Автомобиль стал первой моделью китайской марки, продажи которой российская компания начала на рынке РФ.

В июле компании "Моторинвест" и "Дунфэн мотор рус" подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого "Моторинвест" получает права на дистрибуцию и продвижение легковых моделей продуктовой линейки бренда Dongfeng на российском рынке, включая будущие новинки. До конца текущего года планируется открытие 60 новых дилерских центров Dongfeng в России.