Суд признал банкротом челябинского депутата, арестованного по делу о налогах

В отношении него введена процедура реализации имущества

ЧЕЛЯБИНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Челябинской области принял решение о признании банкротом депутата городской думы Челябинска Олега Иванова, проходящего фигурантом по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов на сумму более 500 млн рублей, следует из материалов, опубликованных в базе "Электронное правосудие".

"Принято решение о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества", - говорится в материалах.

20 июля сообщалось, что сумма исковых требований составляет 43 923 805 рублей 95 копеек. 26 июня сообщалось, что Центральный районный суд Челябинска изменил меру пресечения Иванову с домашнего ареста на содержание под стражей.

В декабре 2022 года в правоохранительных органах сообщили ТАСС, что в отношении депутата возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ "Уклонение от уплаты от налогов в особо крупном размере". Преступление выявили сотрудники Управления ФСБ России по Челябинской области, которые сопровождают расследование уголовного дела. По версии следствия, Иванов уклонился от уплаты налогов на сумму более 500 млн рублей.