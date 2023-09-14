14 сентября, 10:28
Ситуация с ценами на бензин в России

Стоимость дизтоплива на бирже превысила 73 тыс. за тонну

Бензин марки Аи-95 подорожал до 76,27 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Стоимость летнего дизельного топлива в европейской части России по итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) превысила 73 тыс. рублей за тонну, обновив очередной рекорд, свидетельствуют данные биржи.

Стоимость летнего дизтоплива выросла на 1,25% - до 73,049 тыс. рублей за тонну. Тонна бензина Аи-92 подорожала сразу на 1,55% - до 69,642 тыс. рублей, что вновь стало историческим рекордом. Бензин марки Аи-95 подорожал на 0,47% - до 76,27 тыс. рублей за тонну.

Стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) выросла на 3,22% - до 72,998 тыс. рублей за тонну, обновив предыдущий рекорд. Топочный мазут подорожал на 0,84% - до 36,574 тыс. рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) выросла на 1,27% - до 29,58 тыс. рублей за тонну. 

Теги:
РоссияСитуация с ценами на бензин в России
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