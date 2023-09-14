Минпромторг намерен открыть механизм льготного кредитования для УК промпарков в 2024 году

Его параметры обсуждаются с Минфином

НОВОСИБИРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли России в следующем году рассчитывает запустить механизм льготного кредитования для управляющих компаний промышленных парков. Сейчас параметры механизма обсуждаются с Минфином РФ, сообщил в пресс-центре ТАСС замдиректора департамента региональной промышленной политики Минпромторга России Леонид Данилов.

"Промышленная ипотека - это предоставление ипотечных кредитов непосредственно промпредприятиям на приобретение и строительство площадей, и сейчас по аналогии с промипотекой мы обсуждаем, по сути, перезапуск механизма льготного кредитования управляющих компаний парков. <...> C нашими коллегами из других ведомств, в том числе с Минфином России, мы обсуждаем параметры этого механизма. <…> Если все сложится, то не исключаю, что в следующем году такой механизм мы сможем запустить", - сказал он.

В сентябре 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил параметры программы промышленной ипотеки: она предполагает предоставление льготных кредитов сроком до семи лет по льготной ставке до 5% годовых на покупку недвижимости для промышленного производства. Минпромторгом определены банки, уполномоченные на предоставление льготной промышленной ипотеки, и выделены лимиты по данной программе. В начале сентября президент РФ поручил рассмотреть вопрос о расширении промышленной ипотеки с 500 млн до 1,5 млрд рублей. Кроме того, кабмину поручено рассмотреть увеличение сроков предоставления льготных займов Фонда развития промышленности (ФРП) в рамках программы формирования компонентной и ресурсной базы.