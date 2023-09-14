Новые резиденты турзоны "Ворота Байкала" намерены вложить в инфраструктуру 2,4 млрд рублей

Три инвестора планируют построить гостиницы, торгово-развлекательный комплекс и другие объекты

ИРКУТСК, 14 сентября. /ТАСС/. Три новых резидента с проектами создания туристической инфраструктуры на 2,4 млрд рублей зарегистрированы в особой экономической зоне "Ворота Байкала" в Иркутской области, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа "Ворота Байкала" пополнилась тремя новыми резидентами с общим объемом инвестиций около 2,4 млрд рублей. Теперь в ОЭЗ зарегистрированы 23 резидента, которые в общем вложат в свои проекты более 20 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Один из новых резидентов намерен построить на берегу Байкала арт-отель на 40 мест с рестораном и банным комплексом. Стоимость проекта - 177 млн рублей, отель откроется в 2025 году. Второй инвестор построит к 2027 году торгово-развлекательный комплекс на площади 1 га. Инвестиции в проект составят 286,6 млн рублей. Третий резидент планирует построить к 2027 году большой гостиничный комплекс на 732 места категории четыре звезды. Проект оценивается в 1,9 млрд рублей.

В турзоне также продолжается строительство обеспечивающей инфраструктуры. Средства на это выделяются из областного бюджета.

Турзона "Ворота Байкала", созданная в 2007 году, расположена на площади почти 768 га в Слюдянском районе Иркутской области. В нее входит, в том числе, Байкальск, который, как заявил президент России Владимир Путин, после ликвидации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и реализации планов по развитию территории должен стать визитной карточкой внутреннего экологического туризма.

В ОЭЗ действует нулевая процентная ставка по налогу на имущество и налогу на землю. Якорным резидентом является горнолыжный курорт "Гора Соболиная". Это пока единственный резидент, у которого есть действующая инфраструктура, остальные проекты находятся в стадии начала строительства или проектирования.