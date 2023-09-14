В Польше заявили, что АПК Украины угрожает всему сельскому хозяйству Европы

Министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус отметил, что выступает за прием Украины в Евросоюз, однако "Украина не может вступить в ЕС без выполнения условий"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Агропромышленный комплекс Украины угрожает всему сельскому хозяйству Европы. Об этом в интервью агентству PAP сообщил министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус.

"Сельское хозяйство Украины является угрозой для сельского хозяйства приграничных стран (граничащих с Украиной - прим. ТАСС), но также и для всей Европы", - сказал он.

Министр заявил, что выступает за прием Украины в Евросоюз, однако "Украина не может вступить в ЕС без [выполнения] условий". "Нам были поставлены условия, и это же должно касаться Украины", - подчеркнул Телус.

По мнению главы Минсельхоза Польши, "в Европе существуют силы, которые очень заинтересованы в том, чтобы сильнее дестабилизировать наш рынок", и этим, по его мнению, объясняется нежелание Еврокомиссии продлевать эмбарго на ввоз зерна с Украины. Министр предположил, что эмбарго может быть продлено, к примеру, всего на два месяца, что "будет неудовлетворительным для приграничных государств".

"Мы хотим, чтобы продолжение [эмбарго] действовало до тех пор, пока мы не урегулируем вопросы, связанные с продуктами, между Украиной, приграничными государствами и Европейским союзом", - сказал Телус.

Ранее представители польских властей неоднократно заявляли, что в случае, если Брюссель не продлит эмбарго на ввоз украинского зерна после 15 сентября, Польша предпримет в этом вопросе односторонние действия.