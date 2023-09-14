"Яндекс" объявил о запуске сервиса для безналичной оплаты со смартфона

К приложению "Пэй" можно привязать карту любого российского банка

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. "Яндекс" запустил сервис для безналичной оплаты со смартфона "Пэй". Для онлайн оплаты к приложению можно привязать карту любого российского банка, сообщили ТАСС в пресс-службе "Яндекса".

"Яндекс" представляет обновленный "Пэй" - единый сервис для управления деньгами", - сказано в сообщении.

Как рассказали в компании, при помощи сервиса можно, в частности, оплачивать товары и услуги онлайн картой любого российского банка платежной системы "Мир", платить офлайн цифровой картой "Яндекс Пэй" через NFC или QR смогут владельцы устройств на Android.

В "Яндексе" пояснили, что сервис надежно хранит информацию в зашифрованном виде, а обработка данных банковских карт происходит по международному стандарту безопасности PCI DSS 4.0 (международный стандарт безопасности, созданный специально для защиты данных платежных карт - прим. ТАСС). "Доступ надежно защищен системой безопасности единого аккаунта пользователя Яндекс ID", - добавили в пресс-службе.