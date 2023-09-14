Лавров и глава МИД Мьянмы обсудили взаимодействие центробанков

Стороны также приветствовали высокую интенсивность обмена делегациями по линии министерств, ведомств, генеральных прокуратур, парламента и центральных избирательных комиссий

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров и вице-премьер, министр иностранных дел Мьянмы Тан Све обсудили вопросы сотрудничества между центральными банками двух стран.

"Особые перспективы мы отметили в области энергетики, мирного атома, гражданской авиации, телекоммуникационных и информационных технологий, космической деятельности, включая дистанционное зондирование Земли, сельского хозяйства, пищевой промышленности, транспортной инфраструктуры. Особо говорили о взаимодействии по линии финансово-банковских структур, включая центральные банки наших стран", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве.

Стороны детально обсудили все актуальные направления, отметил глава МИД РФ, приветствовали высокую интенсивность обмена делегациями по линии министерств, ведомств, генеральных прокуратур, парламента, центральных избирательных комиссий, а также набирающие темп контакты между многими российскими регионами и Мьянмой.

"Большое внимание уделили торгово-экономическим вопросам, где наблюдается некоторое снижение товарооборота по объективным причинам, рассмотрели задачи изменения этой тенденции и восстановления позитивного роста", - добавил Лавров.