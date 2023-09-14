14 сентября, 11:10

Комитет Думы одобрил проект об исключении удержанного НДФЛ из размера хищения

Законопроектом предлагается дополнить статью новым примечанием, согласно которому "в случае, когда предметом хищения является доход, облагаемый налогом на доходы физических лиц, в размер хищения не подлежит включению сумма указанного налога, удержанная или уплаченная налоговым агентом в соответствии с законодательством" РФ

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект, по которому при хищении дохода, облагаемого налогом на доходы физических лиц, размер этого налога не включается в сумму нанесенного хищением ущерба.

"Комитет по государственному строительству и законодательству поддерживает концепцию рассматриваемого законопроекта и рекомендует Государственной думе его принять в первом чтении", - говорится в заключении комитета.

В декабре 2022 года сообщалось, что судьи Конституционного суда пришли к выводу, что примечания к статье 158 УК РФ закрепляют лишь общее понятие хищения. Таким образом, отсутствует норма, которая однозначно позволяла бы определить, включается ли сумма уплаченного НДФЛ в размер совершенного хищения или нет. В результате суды могут приходить к двум взаимоисключающим решениям. 13 июня правительство внесло в Госдуму законопроект во исполнение указанного постановления Конституционного суда РФ.

Законопроектом предлагается дополнить статью новым примечанием, согласно которому "в случае, когда предметом хищения является доход, облагаемый налогом на доходы физических лиц, в размер хищения не подлежит включению сумма указанного налога, удержанная или уплаченная налоговым агентом в соответствии с законодательством Российской Федерации". 

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© Информационное агентство ТАСС
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