Песков назвал предателями бизнесменов, занявших антироссийские позиции из-за санкций

По словам пресс-секретаря президента, "есть предприниматели, которые скатываются на антироссийские позиции и которые пытаются за тридцать сребреников вывести себя из-под санкций"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал предателями тех предпринимателей России, кто в попытках вывести себя из-под санкций "скатывается на антироссийские позиции".

"Что касается выхода из-под санкций, мы знаем, что есть предприниматели, которые скатываются на антироссийские позиции и которые пытаются за тридцать сребреников вывести себя из-под санкций. Это предатели", - заявил журналистам представитель Кремля.

При этом, по словам Пескова, есть и предприниматели, которые методично отстаивают свои интересы в судебном порядке. "Это право любого предпринимателя. И к нему мы относимся с уважением", - добавил он.

На уточняющий вопрос, понимают ли в Кремле логику решений о непродлении санкций ЕС в отношении нескольких российских бизнесменов, Песков дал отрицательный ответ. "Ни логику самих санкций, ни логику снятия санкций мы не понимаем. И вряд ли эту логику кто-то может объяснить в самой Европе. Вот это то, что мы понимаем однозначно", - отметил пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что санкции против всех предпринимателей РФ, изъятие частной собственности, принадлежащей российскому бизнесу, посягательство на финансовые и иные активы российского бизнеса "являются действиями, которые противоречат в полном смысле этого слова всем законам и международному законодательству".