Новосибирская область намерена вложить 1 млрд рублей в коммуникации для "Верх-Тулинского"

В 2018 году инвестиции в частный индустриальный парк оценивались в 2 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Новосибирская область намерена вложить около 1 млрд рублей в создание коллектора для частного индустриального парка "Верх-Тулинский". Планируется, что на его территории запустят четыре новых производства, сообщил в пресс-центре ТАСС министр экономического развития региона Лев Решетников.

"Парк "Верх-Тулинский" - это частный индустриальный парк. Пока там предварительно заключены соглашения с четырьмя резидентами. Мы сейчас планируем подвести к индустриальному парку коллектор. Вкладывается около 1 млрд рублей бюджетных средств", - сказал министр.

В 2018 году издание "Коммерсант-Сибирь" сообщало о начале строительство индустриального парка. Тогда инвестиции в проект оценивались в 2 млрд рублей.

Верх-Тула - поселок, находящийся на расстоянии 23 км от Новосибирска. В ближайшие годы там планируется разместить крупный мусороперерабатывающий комплекс стоимостью более 3 млрд рублей. Как сообщал ранее министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов, максимально допустимый объем отходов для захоронения составляет 40%, то есть большая часть поступающих на объекты отходов будет перерабатываться.