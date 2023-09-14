Урожай винограда в Дагестане, несмотря на дожди, ожидается на уровне прошлого года

В регионе планируют собрать более 270 тыс. тонн ягоды

МАХАЧКАЛА, 14 сентября. /ТАСС/. Прошедшие на юге Дагестана дожди осложнили сбор винограда, однако не повлияли на качество и объем прогнозируемого урожая. В этом году в регионе планируют собрать более 270 тыс. тонн ягоды, сообщил ТАСС заместитель председателя комитета по виноградарству и алкогольному регулированию региона Ахмед Ахмедов.

Проливные дожди прошли в выходные дни на Юге Дагестана, где начался сезон сбора урожая винограда. Завершить сбор ягоды планируют в ноябре. Большая часть урожая отправится на предприятия, где изготавливают вино и соки.

"Дожди осложнили сбор урожая в Дербентском и Каякентском районах Дагестана, но это сильно не повлияло на урожай. Ожидаемый урожай винограда в текущем году составляет более 270 тыс. тонн, что не ниже валового сбора 2022 года",- сказал собеседник агентства.

Ахмедов напомнил, что в прошлом году валовый сбор винограда составил 268,7 тыс. тонн. Лидерами по выращиванию ягоды являются Сулейман-Стальский, Дербентский, Каякентский и Магарамкентский районы.

Помимо сбора урожая, на плантациях ведется подготовка к осенним посадкам винограда, в этом году площадь закладки составит более 1,2 тыс. га. Сейчас общая площадь виноградников в республике составляет более 26,6 тыс. га.