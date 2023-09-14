Санкции против РФ: как действует запрет на въезд в ЕС на авто с российскими номерами

Еврокомиссия выпустила разъяснения касательно применения санкций в отношении России, после опубликования которого Литва, Латвия и Эстония закрыли въезд на свою территорию автомобилям с российскими номерами. Финляндия пока не вводила таких ограничений. Также под запрет подпал ввоз предметов, среди которых ноутбуки, мобильные телефоны и другие товары, в том числе для личного пользования.

ТАСС собрал основную информацию о том, как выполняются новые разъяснения ЕК к санкциям.

Санкции, действующие при въезде в ЕС

Еврокомиссия 8 сентября выпустила разъяснения, в соответствии с которыми запрещается ввоз из России в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014. В списке в том числе автомобили "с общим числом мест менее 10". Еврокомиссия подчеркивает, что "не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим". Запрет на въезд действует вне зависимости от наличия у владельца российского автомобиля ВНЖ или гражданства одной из стран ЕС.

Под ограничения также подпадает широкий ассортимент товаров: мобильные телефоны, ноутбуки, чемоданы, косметика, изделия из кожи и меха, полудрагоценные камни, туалетная бумага, шампуни, зубные пасты, фотокамеры и другие предметы.

Представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари позже заявил, что страны Евросоюза могут не конфисковывать одежду россиян, въезжающих на территорию сообщества, даже если она подлежит запрету на импорт. При этом он отметил, что автомобили, зарегистрированные в России, не могут въезжать на территорию ЕС.

Калининградский транзит

Транзит автомобилей, следующих в Калининградскую область через территорию Литвы на "основную территорию России", не подпадает под ограничения ЕС и осуществляется без проблем, сообщил губернатор области Антон Алиханов. Он уточнил, что это касается личного транспорта. Ограничения также не касаются грузовых автомобилей, едущих транзитом в область.

Литва

12 сентября таможенные органы Литвы объявили, что будут разворачивать или конфисковывать въезжающие в страну автомобили, зарегистрированные в России. Глава МВД балтийской республики Агне Билотайте подчеркнула, что ограничения коснутся не только россиян, но и граждан ЕС, пересекающих границу с автомобильными номерами, зарегистрированными в РФ, если у них нет документов, подтверждающих проезд транзитом в Калининград.

Руководитель пресс-службы калининградского областного правительства Дмитрий Лысков сообщил, что "жалоб по поводу конфискации автомобилей к властям не поступало".

В четверг литовская таможня заявила, что количество людей, пытающихся въехать в страну на автомобилях, зарегистрированных в России, уменьшается.

Как сообщил портал Delfi, ссылаясь на информацию таможни, за прошлые сутки не пропустили семь автомобилей с российскими номерами, всего с 11 сентября было запрещен проезд 42 автомобилям.

Латвия

Латвия также во вторник закрыла для автомобилей с российскими номерными знаками проезд через свои пограничные переходы. Служба государственных доходов республики разъяснила, что если "человек откажется выполнять указания таможенных органов, в том числе вернуться в Россию или Белоруссию, то в соответствии с нормативными актами может быть принято решение о конфискации транспортного средства". При этом ограничение не касается автомобилей, "предназначенных для использования дипломатическими и консульскими представительствами ЕС и его членов, включая делегации, посольства и миссии при их перемещении". Также физлицам разрешено возвращаться из ЕС в РФ на автомобилях с российскими номерами, если они не декларируются как товары, а используются как средство передвижения.

Эстония

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс сообщил, что после консультаций с властями Латвии и Литвы, в Таллине пришли к выводу, что "ограничения наиболее эффективны при совместном введении санкций". С 10:30 (совпадает с мск) 13 сентября эстонская сторона перестала пропускать автомобили с российскими номерами. В среду в Эстонию не пропустили автомобиль гражданина Литвы с российскими номерами на пограничном пункте "Нарва".

Под ограничения не подпали мотоциклы и автомобильные прицепы с российскими номерами. Выезд машин с российскими регистрационными знаками из Эстонии проходит "в штатном режиме".

Между тем глава эстонского МВД ранее высказался за конфискацию авто с российскими номерами, которые уже находятся в стране. В четверг Ляэнеметса сообщил, что главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы не смогли согласовать единый подход к конфискации автомобилей с российской регистрацией на своей территории. По его словам, реализация этого вопроса - это "то, что предстоит решить и проработать" эстонским властям.

Финляндия

Въезд автомобилей с российской регистрацией в Финляндию по-прежнему разрешен, им не грозит конфискация. Глава ответственного за соблюдение санкционного режима отдела МИД Финляндии Пиа Сариваара пояснила телерадиоканалу Yle, что если будет принято другое решение, об этом объявят заблаговременно.

Австрия

Таможня Австрии во вторник сообщила, что не фиксировала случаев конфискации на таможне автомобилей с российскими номерами или личных вещей россиян.

Позднее представитель министерства финансов Австрии пояснил газете Presse, что внутри ЕС на основных транспортных маршрутах проводится выборочный контроль. И если "российских граждан проверяют в рамках таких мобильных проверок или воздушного сообщения, то это делается с соблюдением правовых требований ЕС, в частности, соответствующих положений об эмбарго".

Испания

В Государственном агентстве налоговой службы Испании, которое курирует местную таможенную службу, сообщили, что персональные вещи граждан РФ, которые прибывают в ЕС на рейсах не из России, конфисковать не будут. Там также добавили, что граждане РФ могут ввозить в Евросоюз золотые украшения, если они предназначены для личного пользования, а не для продажи.

Прямого авиасообщения между РФ странами ЕС нет.

Италия

Президент Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ Витторио Торрембини заявил газете "Известия", что не исключает, что некоторые страны ЕС будут "строго смотреть" на разъяснения к ограничениям, которые запрещают въезд на автомобилях с российскими номерами, но "Италия точно не будет".

Автобусные перевозки

В российском представительстве автобусного пассажирского перевозчика Lux Express, выполняющего рейсы из Петербурга в Таллин, Нарву и другие города Эстонии, а также Латвии и Финляндии, сообщили, что ограничений на автобусные перевозки пока также не вводилось.

Реакция РФ

Посольство России в Риге рекомендовало россиянам избегать поездок в Латвию на личных автомобилях. Аналогичные заявления выпустили посольства России в Финляндии и Литве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя запрет на ввоз в ЕС из России автомобилей и других вещей, в том числе для личного пользования, высказала мнение, что "это просто расизм", а не политика санкций.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, говоря о запретах, заявил, что Европейская комиссия "грубо нарушает права человека". Он добавил, что с помощью правозащитных организаций стоит инициировать иски в защиту россиян и донести эту позицию в Европейском суде в Люксембурге.

В свою очередь замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал ограничения "плевком в лицо" каждому гражданину РФ и предложил приостановить дипотношения с ЕС.