В ЦБ заявили, что срок ведения ИИС-1 и ИИС-2 может быть засчитан при открытии ИИС-3

Это позволит сократить "минимальный" период использования ИИС-3, пояснили в пресс-службе

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Банк России и Минфин РФ подготовили законопроекты, направленные на установление правовых основ для введение нового типа индивидуального инвестиционного счета - ИИС-3. В настоящее время проекты законов готовятся к внесению в Государственную Думу, сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.

По инициативе Банка России в законопроекты включены положения, предусматривающие право инвестора засчитывать срок ведения "старого" ИИС (индивидуальные инвестсчета первого и второго типов) при открытии ИИС-3. Это позволит сократить "минимальный" период использования ИИС-3, пояснили в ЦБ.

По мнению регулятора, такая "трансформация" ИИС повысит интерес частных инвесторов к ИИС-3, а также сохранит уровень доверия инвесторов к новому механизму инвестирования.

Законопроекты предусматривают внесение изменений в закон о рынке ценных бумаг, закон об инвестиционных фондах и в Налоговый кодекс РФ.

Об ИИС-3

Банк России в конце октября 2020 года предложил создать новый тип индивидуальных инвестиционных счетов в дополнение к двум уже существующим. Изначально предполагалось, что ИИС третьего типа будет без ограничения суммы на счете и рассчитан на инвестиции в срок от 10 лет.