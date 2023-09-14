Площадь перед аэровокзалом в аэропорту Пскова планируют реконструировать за 300 млн рублей

Проект уже прошел госэкспертизу

ПСКОВ, 14 сентября. /ТАСС/. В Псковской области планируют направить 300 млн рублей на реконструкцию площади у здания аэровокзала аэропорта Пскова, сообщил в интервью ТАСС губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

"В планах провести реконструкцию площади около здания аэровокзала. Проект уже прошел госэкспертизу, его стоимость 300 млн рублей. Зонирование пространства позволит разделить транспортные потоки и обеспечить безопасность", - сказал Ведерников.

Губернатор добавил, что в перспективе ближайших двух лет также строительство в аэропорту терминала. Работы планируется начать, как только пассажиропоток авиаузла превысит 250 тыс. человек.

Ведерников сообщил, что пассажиропоток псковского аэропорта по итогам 2023 года должен достичь 150 тыс. человек, а в перспективе - 500 тыс. человек ежегодно. Регион также планирует расширение полетной сетки и наращивание количества авиарейсов в Москву до двух в день.

"Я очень хочу и все для этого сделаю, чтобы у нас было два рейса в день: утром и вечером. Проблема сейчас в том, что у перевозчиков ощущается дефицит воздушных судов. Средства в областном бюджете на субсидирование авиаперевозок мы закладываем и из года в год увеличиваем. На следующий год, наверное, будет порядка 160-170 млн рублей", - отметил Ведерников.

Псковский аэропорт был основан в 1944 году, тогда он использовался только для военных целей. Позже он начал выполнять пассажирские рейсы. Объект является аэродромом совместного базирования. Кроме обслуживания гражданских самолетов, он предоставляет свои мощности для ВВС России. Взлетно-посадочная полоса позволяет принимать воздушные суда среднего класса. По итогам участия в проекте "Великие имена России" псковский аэропорт получил имя княгини Ольги.