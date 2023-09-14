Концепцию термального курорта в Тюменской области намерены подготовить к началу 2024 года

По словам главы региона Александра Моора, сейчас изучается обстановка на территории

ТЮМЕНЬ, 14 сентября. /ТАСС/. В Тюменской области планируют создать новый термальный курорт в регионе рядом с областным центром зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". Уже ведется разработка мастер-плана, концепция проекта будет готова в конце 2023 - начале 2024 года, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции по итогам единого дня голосования.

"Мы предполагаем реализовать большой проект, помимо небольших проектов, которые уже реализуются, - мы разрабатываем мастер-план развития территории рядом с "Жемчужиной Сибири" для того, чтобы сделать там большой современный термальный курорт. В конце года - начале следующего года должны получить концепцию, в которой будет оценка потенциала и уже конкретные предложения - инвестиционные кейсы", - сказал Моор.

Он отметил, что проект является долгосрочным, изучается обстановка на территории.

Тюменский Областной центр зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" - это современный тренировочный и соревновательный объект, обладающий независимой инфраструктурой, позволяющий проводить полный учебно-тренировочный комплекс по подготовке российских спортсменов и соревнования различного уровня.