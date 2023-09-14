14 сентября, 12:08

В Запорожской области количество терминалов приема банковских карт выросло в четыре раза

Министр промышленности и энергетики региона Николай Еланцев сообщил, что в торговых сетях области планируется запустить модель "Кэш-аут"

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Количество терминалов приема пластиковых банковских карт в торговых сетях Запорожской области выросло до 4 тыс. Об этом журналистам сообщил министр промышленности и энергетики Запорожской области Николай Еланцев.

"С начала года у нас увеличилось количество точек приема пластиковых банковских карт. В начале года их было около 1 тыс. сейчас количество терминалов увеличилось до 4 тыс.", - сказал Еланцев.

Глава Минпрома Запорожской области также отметил, что при сотрудничестве с "Промсвязьбанком" в торговых сетях региона планируется запустить модель "Кэш-аут". "Когда можно прийти в магазин без наличных, расплатиться за какой-то товар и получить с карточки наличные деньги прямо на кассе", - рассказал Еланцев. 

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