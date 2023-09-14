Алиев: транспортная инфраструктура Азербайджана открыта для стран Центральной Азии

По словам президента Азербайджана, для удовлетворения растущего спроса на грузоперевозки по маршруту Восток - Запад его страна модернизирует железную дорогу Баку - Тбилиси - Карс

ДУШАНБЕ, 14 сентября. /ТАСС/. Азербайджан открыл свою транспортно-логистическую инфраструктуру для стран Центральной Азии. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев, выступая на Пятой консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе, на которую он приглашен в качестве почетного гостя.

"Важное место в наших отношениях занимает транспортно-логистическая сфера. Азербайджан для государств Центральной Азии является надежной транзитной страной на пути к рынкам Турции и Европы. Не менее важен и транзит в обратном направлении. Наши братья в Центральный Азии знают, что вся транспортно-логистическая инфраструктура Азербайджана открыта для них", - сказал Алиев.

Глава государства подчеркнул, что для удовлетворения растущего спроса на грузоперевозки по маршруту Восток - Запад Азербайджан модернизирует железную дорогу Баку - Тбилиси - Карс. По словам Алиева, в 2024 году грузопоток по ней будет увеличен с 1 млн до 5 млн тонн. Параллельно с этим расширяются возможности Бакинского торгового порта с нынешних 15 млн до 25 млн тонн.

"Азербайджан обладает крупнейшим на Каспии торговым флотом, насчитывающим более 50 судов. Принимая во внимание растущую потребность грузоотправителей из стран Центральной Азии, мы активно работаем над расширением возможностей нашей судостроительной верфи. После завершения новых инвестиционных проектов количество производимых танкеров и сухогрузов вырастет с сегодняшних шести до 10-15 в год", - добавил Алиев. Для привлечения большего объема грузов он подчеркнул необходимость оптимизации тарифов, а также упрощения регуляторных и таможенных процедур.