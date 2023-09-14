Губернатор Кубани выступил за объединение фермерских хозяйств региона в кооперативы

Вениамин Кондратьев также отметил, что фермерские хозяйства региона "ставят высокую планку и становятся примером для других"

КРАСНОДАР, 14 сентября. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев считает важным объединение крестьянских (фермерских) хозяйств региона в кооперативы, которые позволят перейти им от сбыта сырья к реализации уже готовой продукции.

"Наша задача - объединять подобные крестьянские (фермерские) хозяйства в кооперативы, развивать переработку, чтобы перейти от сбыта сырья к реализации готовой продукции", - сказал Кондратьев, посещая одно из подобных хозяйств в Красноармейском районе. По словам губернатора, такое объединение приведет к организации замкнутого цикла производства, росту добавленной стоимости, сокращению издержек, повышению конкурентоспособности фермерских товаров, а в целом - усилит продовольственную независимость края.

Кондратьев заметил, что фермерские хозяйства Кубани "ставят высокую планку и становятся примером для других". "Помимо пшеницы здесь выращивают рис, сою, фрукты, разводят птицу и рыбу - это и есть диверсифицированный подход, который обеспечивает стабильное развитие", - заметил Кондратьев.

Как напомнили в пресс-службе краевой администрации, предприятие, которое посетил глава региона, специализируется на растениеводстве, производстве зерновых, пропашно-технических и плодовых культур. "В этом году собрали рекордные 8,2 тыс. тонн пшеницы с урожайностью 80 ц с га", - пояснили в пресс-службе. Здесь также привели слова вице-губернатора Андрея Коробки, который сообщил, что только в прошлом году личные подсобные и крестьянские (фермерские) хозяйства Красноармейского района получили более 7 млн рублей субсидий, а на 1 сентября текущего года фермеры получили уже 5,4 млн рублей средств, выделенных властями региона.