Под Астраханью ежемесячные отгрузки зерна с причалов ПОЭЗ составят 12 тыс. тонн

Такой объем позволит наработать грузопоток и клиентскую базу до возведения специального терминала, сообщил министр промышленности, торговли и энергетики региона Илья Волынский

АСТРАХАНЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Объемы ежемесячной отгрузки зерна с причалов портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ), расположенной в Лиманском районе Астраханской области, на этапе строительства необходимой инфраструктуры составят 12 тыс. тонн. Об этом сообщил журналистам на брифинге министр промышленности, торговли и энергетики региона Илья Волынский.

Ранее со ссылкой на гендиректора ОЭЗ "Лотос" Сергея Милушкина сообщалось, что в конце августа первое судно с 3 тыс. тонн зерна фуражного ячменя российских поставщиков отправилось с причалов ПОЭЗ в Иран. Сейчас на территории ПОЭЗ уже возвели склады временного хранения зерна, офисные помещения, готовят площадку под контейнерный терминал, смонтировали оборудование для отгрузки зерна. После строительства первого этапа в 2024 году объемы отгрузки составят около 1 млн тонн в год.

"На сегодня пошли отгрузки зерна, чтобы наработать грузопоток и клиентскую базу до момента возведения терминала для приема, хранения и отгрузки зерновых культур и растительного масла. Временно, до того, как они построят необходимую инфраструктуру, планируется отгружать до 12 тыс. тонн зерна в месяц", - сообщил Волынский.

В 2020 году ОЭЗ "Лотос" в Наримановском районе Астраханской области объединена в Каспийский кластер с ПОЭЗ в Лиманском районе в рамках комплексных мероприятий по развитию МТК Север - Юг. Резидентами ПОЭЗ стали ПЛК "Каспий" с проектом по строительству контейнерного терминала для обработки грузов и компания "Агротерминал Каспий", планирующая построить терминал для приема, хранения и отгрузки зерновых культур и растительного масла. Общая сумма заявленных инвестиций составляет 29 млрд рублей.

МТК Север - Юг

Межправительственное соглашение о создании мультимодального транспортного коридора "Север - Юг" было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году. Позже состав участников расширился до 14. Цель проекта - привлечение транзита грузопотоков из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу (в сравнении с морским маршрутом через Суэцкий канал расстояние сокращается более чем в два раза, что снижает сроки и стоимость перевозок). Сейчас проект объединяет несколько различных транспортных систем отдельных государств. Индия вложила в него около $2,1 млрд, часть из них - в строительство транспортной инфраструктуры в Иране.