Для московских предпринимателей подготовили новый курс по выходу на зарубежные рынки

Слушателей познакомят с особенностями работы на рынках Индии, стран Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и других регионов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Специалисты Московского экспортного центра (МЭЦ) разработали видеокурс для предпринимателей по теме "Внешнеэкономическая деятельность и выход на зарубежные рынки". Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"Курс состоит из 15 модулей, включающих лекции, презентации, ссылки на полезные сайты, инструменты и литературу. Слушателей познакомят с особенностями работы на рынках Индии, стран Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и других регионов. Специалисты сопроводят теорию примерами из практики", - сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Отмечается, что обучающие видео доступны по предварительной регистрации на сайте Московского экспортного центра. Предприниматели могут просматривать их в любом порядке, самостоятельно выстраивая программу обучения. Продолжительность видеокурса составляет больше 14 академических часов.

Материал подготовили эксперты с многолетним опытом работы в профильных институтах развития поддержки торговли и промышленности, практики из юридической сферы и специалисты по акселерационным программам. Курс разработан в рамках образовательного проекта МЭЦ "Московская школа экспортера" (МШЭ). С 2018 года в вебинарах, тренингах, лекциях, конференциях, панельных сессиях и мастер-классах МШЭ приняли участие больше 27 тыс. предпринимателей, добавили в пресс-службе.