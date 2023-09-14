СМИ: Чехия может приобрести долю в нефтеперерабатывающем заводе в ФРГ

По данным Чешского радио, страна ищет возможности снижения зависимости от российской нефти

ПРАГА, 14 сентября. /ТАСС/. Чехия ищет возможности снизить зависимость от поставок российской нефти и с этой целью рассматривает вариант приобретения у Shell части нефтеперерабатывающего завода Miro в германском городе Карлсруэ. Об этом сообщило Чешское радио.

Представители Чехии, как уточняет радио, обсуждают вопрос о покупке доли предприятия у Shell Deutschland, владеющей там 32,5% акций. Крупными акционерами завода являются Esso Deutschland (25%) и Rosneft Deutschland - "дочка" российской "Роснефти" (24%). При этом власти ФРГ в сентябре прошлого года передали Rosneft Deutschland под управление национального Федерального сетевого агентства.

Предполагаемая покупка части нефтеперерабатывающего завода может быть связана с реализацией проекта расширения трансальпийского нефтепровода TAL. Согласно радио, к 2025 году этот шаг должен обеспечить отказ республики от поставок нефти, поступающей по нефтепроводу "Дружба" из РФ. Два действующих в Чехии нефтеперерабатывающих комбината лишь на две трети обеспечивают ее потребности в нефтепродуктах. Общая мощность этих предприятий составляет 8,7 млн тонн в год, а завода в Карлсруэ - 15 млн тонн ежегодно.