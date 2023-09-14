На лекции в Мосстройинформ расскажут о развитии гостиниц в разные периоды истории столицы

В программу "Лектория" входят 14 лекций, посвященных различным архитектурным стилям Москвы и ее историко-культурному наследию

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Лекция "Москва гостеприимная: как гостиницы влияют на облик города" пройдет 18 сентября в рамках просветительского проекта ГБУ "Мосстройинформ", посвященного столичному градостроительству, урбанистике и архитектуре. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

"В программу "Лектория" входят 14 специально разработанных лекций, посвященных различным архитектурным стилям Москвы и ее историко-культурному наследию, парково-рекреационным зонам и роли водно-зеленого каркаса столицы, а также развитию метрополитена, строительству спортивной, жилой и транспортной инфраструктур. 18 сентября в 19:00 в рамках просветительского проекта ГБУ "Мосстройинформ" состоится лекция "Москва гостеприимная: как гостиницы влияют на облик города" о роли гостиниц в формировании облика города", - цитирует пресс-служба слова руководителя департамента Сергея Левкина.

Он добавил, что до конца года запланировано проведение лекций 13 ноября и 18 декабря соответственно. Каждую лекцию также можно организовать под индивидуальный запрос, оформив заявку на странице проекта с указанием интересующей темы и количества участников в группе.