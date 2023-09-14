Псковский губернатор заявил о достижении регионом исторического минимума по безработице

Показатель составляет 0,6%

ПСКОВ, 14 сентября. /ТАСС/. Уровень регистрируемой безработицы в Псковской области достиг исторического минимума - 0,6% от численности экономического активного населения страны. Общий уровень безработицы в Псковской области за последние пять лет снизился вдвое, сообщил в интервью ТАСС глава региона Михаил Ведерников.

"С 2018 года положительная динамика наблюдается в сфере занятости населения. В два раза снизилась общая численность безработных, сейчас их порядка 9,2 тыс. человек. За пять лет снизился и общий уровень безработицы - с 5,7% до 2,9%. И что особенно важно - снижен и находится на историческом минимуме уровень регистрируемой безработицы - сейчас он всего 0,6%", - сказал Ведерников.

Кроме того, Ведерников сообщил, что в регионе снизилась и доля жителей с доходами ниже величины прожиточного минимума.

"С 2018 года по начало 2023 года в регионе снизилась доля граждан с доходами ниже величины прожиточного минимума - с 17 до 14%. Одними из инструментов снижения уровня бедности являются меры социальной поддержки. Только в 2023 году на предоставление мер соцподдержки, в том числе на выплату пособий, компенсаций и субсидий, в бюджете области предусмотрено более 4 млрд рублей", - пояснил Ведерников.

Глава региона отметил, что в области реализуются такие меры поддержки как социальный контракт, индексируются должностные оклады работников бюджетной сферы, особое внимание уделяется педагогам, младшему медицинскому персоналу, врачам, работникам учреждений культуры. По словам Ведерникова, их средняя заработная плата за последние пять лет увеличилась на 37%.