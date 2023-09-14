Более 300 тыс. тонн вторсырья продали за год работы электронной торговой площадки РЭО

Как сообщил оператор, к площадке присоединились 1 430 компаний из отрасли по обращению с отходами и смежных сфер

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Более 1,3 млн тонн вторсырья на 1,2 млрд рублей выставили за год на электронной торговой площадке по купле-продаже вторсырья, продано 342 тыс. тонн. Об этом сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

"В сентябре 2022 года мы запустили новый проект в целях формирования экономики замкнутого цикла в России - электронную торговую площадку по купле-продаже вторичных материальных ресурсов. За прошедший год к ней присоединились 1 430 компаний из отрасли по обращению с отходами и смежных сфер. Они выставили 786 лотов, 1,3 млн тонн вторичного сырья общей стоимостью 1,2 млрд рублей. Из них было продано 342 тыс. тонн, то есть около 28%. Площадка создавалась не только для удобной торговли вторсырьем, но и для расширенной ответственности производителей (РОП) - на площадке можно получить услугу по закрытию нормативов у проверенных утилизаторов. По итогам года мы видим, что площадка стала востребованной среди участников отрасли, ее совершенствование продолжится", - заявил глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводит пресс-служба.

В первый месяц работы площадки число ее пользователей составляло 211, на сентябрь 2023 года оно достигло 1 430. Охват профессиональных участников отрасли составляет 426 из 630 компаний, таким образом, 68% всех сортировщиков и заготовителей присоединились к площадке. Среди утилизаторов доля также достигла 68% (411 из 600 компаний).

На площадке представлены товаропроизводители и импортеры (35%), утилизаторы (30%), заготовители (17%), предприятия по обработке и региональные операторы (14%) и прочие организации (4%). Больше всего участники площадки выставляют лоты в таких категориях, как полимеры (32%) и макулатура (19%). Электроника занимает 11%, стекло - 9%, металл - 7%, резина - 6%, промышленные и строительные отходы - 6%, текстиль - 5%, нефтепродукты - 2% и прочие виды вторсырья - 4%.

На площадке за год заработал индекс цен на вторсырье, модуль кредитования, система продвижения лотов, как на сайтах объявлений, услуга по персональному анализу лотов на вторсырье "Личный брокер", позволяющая находить наиболее выгодные сделки, программа лояльности с системой экобаллов, модуль логистики для заказа доставки вторсырья и отходов у проверенных перевозчиков. Кроме того РЭО ввел на площадке закрытые торги для избранных контрагентов и модуль консультирования "Удаленный эколог".