Международные резервы РФ за неделю снизились до $576,6 млрд

По данным ЦБ на 1 сентября, этот показатель составлял $583,5 млрд

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 8 сентября 2023 года составили $576,6 млрд, снизившись за неделю на $6,9 млрд, говорится в материалах Банка России.

"Объем международных резервов по состоянию на 8 сентября составил $576,6 млрд, сократившись за неделю на $6,9 млрд, или на 1,2%, преимущественно вследствие отрицательной переоценки", - отмечается в сообщении регулятора.

По данным на 1 сентября, объем резервов составлял $583,5 млрд.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет попали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению регулятора.