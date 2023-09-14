Глава ЕЦБ сообщила, что ВВП еврозоны вырастет на 0,7% в 2023 году

По словам Кристин Лагард, в 2024 году показатель увеличится на 1%

БЕРЛИН, 14 сентября. /ТАСС/. Европейский центральный банк (ЕЦБ) предполагает, что ВВП еврозоны вырастет на 0,7% в 2023 году, 1% - в 2024 году и 1,5% - в 2025 году. Об этом заявила глава финрегулятора Кристин Лагард на пресс-конференции по итогам заседания совета управляющих.

"Сотрудники ЕЦБ значительно снизили прогноз экономического роста. Теперь они ожидают, что экономика еврозоны вырастет на 0,7% в 2023 году, на 1% в 2024 году и на 1,5% в 2025 году", - сказала Лагард.

Она добавила, что, основываясь на текущей оценке, ЕЦБ считает, что ключевые процентные ставки достигли уровня, который внесет существенный вклад в своевременное возвращение инфляции к целевому показателю 2%.

Ранее совет управляющих Европейского центрального банка принял решение поднять три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. Таким образом, базовая процентная ставка увеличена до 4,5% годовых, ставка по депозитам - до 4%, по краткосрочным кредитам ЕЦБ - до 4,75%. Повышение ставки, как указали в ЕЦБ, отражает прогноз по инфляции в свете поступающих экономических и финансовых данных, динамики базовой инфляции и эффективности проводимой денежно-кредитной политики.