14 сентября, 13:07,
обновлено 14 сентября, 14:04

Reuters: США введут санкции против турецких компаний, якобы связанных с Россией

Егор Алеев/ ТАСС
© Егор Алеев/ ТАСС

По данным собеседника агентства, за последние 18 месяцев США делились опасениями с турецким правительством и частным сектором и информировали их о рисках ведения бизнеса с теми, на кого они наложили санкции

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена намерена ввести санкции против пяти турецких компаний и одного физического лица якобы за помощь России в обходе санкций. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в Минфине США.

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По его информации, "эти обозначения отражают постоянную приверженность [США] преследованию физических и юридических лиц, которые оказывают материальную поддержку организациям, подпавшим под санкции".

"За последние 18 месяцев мы делились своими опасениями с турецким правительством и частным сектором и информировали их о значительных рисках ведения бизнеса с теми, на кого мы наложили санкции", - добавил собеседник Reuters.

Рестрикции коснутся таких турецких компаний, как Margiana Insaat Dis Ticaret, Demirci Bilisim Ticaret Sanayi, ID Ship Agency и CTL Limited. Отмечается, что они обвиняются в якобы имевшей место передаче России "крайне необходимых товаров двойного назначения для ведения специальной военной операции на Украине".

Согласно версии Reuters, отношения между США и Турцией в последнее время были напряженными из-за нежелания Анкары поддержать заявки Стокгольма и Хельсинки на вступление в НАТО. Несмотря на то, что членство Финляндии было подтверждено в апреле, заявка Швеции по-прежнему отклоняется Турцией и Венгрией. 

Теги:
СШАТурцияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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