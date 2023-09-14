Reuters: США введут санкции против турецких компаний, якобы связанных с Россией

По данным собеседника агентства, за последние 18 месяцев США делились опасениями с турецким правительством и частным сектором и информировали их о рисках ведения бизнеса с теми, на кого они наложили санкции

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена намерена ввести санкции против пяти турецких компаний и одного физического лица якобы за помощь России в обходе санкций. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в Минфине США.

По его информации, "эти обозначения отражают постоянную приверженность [США] преследованию физических и юридических лиц, которые оказывают материальную поддержку организациям, подпавшим под санкции".

"За последние 18 месяцев мы делились своими опасениями с турецким правительством и частным сектором и информировали их о значительных рисках ведения бизнеса с теми, на кого мы наложили санкции", - добавил собеседник Reuters.

Рестрикции коснутся таких турецких компаний, как Margiana Insaat Dis Ticaret, Demirci Bilisim Ticaret Sanayi, ID Ship Agency и CTL Limited. Отмечается, что они обвиняются в якобы имевшей место передаче России "крайне необходимых товаров двойного назначения для ведения специальной военной операции на Украине".

Согласно версии Reuters, отношения между США и Турцией в последнее время были напряженными из-за нежелания Анкары поддержать заявки Стокгольма и Хельсинки на вступление в НАТО. Несмотря на то, что членство Финляндии было подтверждено в апреле, заявка Швеции по-прежнему отклоняется Турцией и Венгрией.