Жапаров считает экономический потенциал стран Центральной Азии нереализованным

Президент Киргизии призвал государства стремиться к обеспечению лучшего функционирования и большей открытости рынков товаров и услуг

ДУШАНБЕ, 14 сентября. /ТАСС/. Государства Центральной Азии не в полной мере используют имеющийся экономический потенциал. Такое мнение высказал в Душанбе во время пятой консультативной встречи руководителей стран региона президент Киргизии Садыр Жапаров.

"Анализ структуры экспорта и импорта стран Центральной Азии во взаимной торговле и в торговле с третьими странами показывает наличие большого нереализованного потенциала. Мы должны стремиться найти пути и средства для обеспечения лучшего функционирования и большей открытости рынков товаров и услуг", - сказал он.

В частности, уверен он, следует "диверсифицировать взаимную торговлю", что позволит сформировать "общий экономический интерес". "Наш регион должен стать связующим звеном между Севером и Югом, Западом и Востоком, при этом наращивая свой транспортный, коммуникационный потенциал и возможность выхода к морским портам. Нужна только политическая воля для устранения барьеров и препятствий", - убежден глава киргизского государства.

Он также предложил улучшить процедуры прохождения границ и транзита в регионе. "Оптимизация потока товаров и услуг через границы Центральной Азии требует упрощения таможенных процедур и создания эффективных транспортных и логистических сетей. Развитие и модернизация транспортной инфраструктуры, в том числе автомобильных, железных дорог и воздушных сообщений, необходимы для улучшения товаров и услуг в регионе", - отметил Жапаров.

В проходящей в Душанбе встрече принимают участие руководители Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.