14 сентября, 13:21

Мирзиёев призвал разработать стратегию промышленной кооперации для стран Центральной Азии

Президент Узбекистана отметил, что в результате развития сотрудничества в этом направлении стороны могут реализовать крупные промышленные проекты

ДУШАНБЕ, 14 сентября. /ТАСС/. Странам Центральной Азии необходимо разработать долгосрочную стратегию промышленной кооперации. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на Пятой консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

По его словам, у Узбекистана уже есть примеры успешного развития такого сотрудничества с Казахстаном, Киргизией, Туркменией и Азербайджаном: удалось запустить производство легковых автомобилей и бытовой техники, текстильной продукции и продовольственных товаров.

"Для придания системного характера нашим усилиям предлагаем разработать стратегию развития промышленной кооперации стран Центральной Азии на долгосрочную перспективу", - сказал узбекский лидер. По его мнению, в результате развития сотрудничества в этом направлении стороны могут реализовать крупные промышленные проекты по производству минеральных удобрений, полимеров, готовых изделий из металлов, начата сборка сельхозтехники, выпуск готовой текстильной и пищевой продукции с перспективой ее экспорта в третьи страны. 

Теги:
УзбекистанМирзиёев, Шавкат Миромонович
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