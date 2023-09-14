Еврокомиссар заявила, что поставки СПГ из РФ в ЕС будут на уровне 2022 года или увеличатся

Кадри Симсон считает, что странам Евросоюза нужно как можно скорее отказаться от такого топлива

БРЮССЕЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз из России в 2023 году останутся на уровне 2022 года или даже увеличатся, но странам - членам объединения нужно как можно скорее отказаться от такого топлива. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, выступая на конференции в Варшаве.

"В нынешнем году он (объем поставок - прим. ТАСС) может остаться таким же высоким, как и в прошлом году, или даже несколько увеличиться. Мы не можем быть этим удовлетворены", - приводит ее слова агентство Bloomberg.

По его данным, Симсон призвала государства ЕС и Европарламент включить в нормативные акты "надежные" положения, на основании которых правительства смогут ограничивать импорт российского СПГ и не вводить при этом санкции. Еврокомиссар добавила, что это должно помочь ЕС "полностью отказаться" от поставок. Как напоминает Bloomberg, поставки СПГ из РФ в Евросоюз сократились в годовом исчислении, но по-прежнему значительно превышают уровень 2021 года.

Агентство отмечает, что ЕС никогда не обсуждал возможность введения эмбарго на поставки российского газа, включая сжиженный, на всей своей территории, а изучал лишь вопрос о введении запрета на импорт отдельными государствами-членами. Также европарламентарии рассматривают предложение, благодаря которому страны сообщества смогут на время запрещать российским экспортерам резервировать мощности на терминалах для импорта.