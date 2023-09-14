В Стокгольме задержали четверых подозреваемых в инсайдерской торговле на бирже

По информации Expressen, речь идет "о преступлениях, связанных с финансовым рынком"

СТОКГОЛЬМ, 14 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) задержали в Стокгольме четверых подозреваемых в использовании инсайдерской информации при сделках на Стокгольмской фондовой бирже (Nasdaq Stockholm AB). Об этом сообщает газета Expressen со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным УБЭП, возможные преступления совершены в период с октября 2021 года по май 2022 года. Согласно сообщению прокуратуры, речь идет "о преступлениях, связанных с финансовым рынком".

В соответствии со шведским законодательством виновным в разглашении инсайдерской информации грозит лишение свободы сроком до двух лет. За серьезные преступления, касающиеся манипулирования финансовым рынком, предусматривается тюремное заключение сроком до шести лет.

Представители биржи, согласно ее заявлению, "сотрудничает с полицией" в рамках более широкого расследования, которое проводится уже около года.