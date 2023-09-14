В ОЭЗ "Санкт-Петербург" в 2024 году планируют построить завод за 1,5 млрд рублей

Площадь предприятия составит 30 тыс. кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Завод по производству натуральной косметики и бытовой химии запустят на территории особой экономической зоны "Новоорловская" в Петербурге. Объем инвестиций в открытие производства составит 1,5 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Регионального центра компетенций.

"Порядка 1,5 млрд рублей вложила "Леврана" [петербургский производитель натуральной косметики] в завод, основанный на принципах бережливого производства. Открытие завода планируется в 2024 году. Завод проектируется с учетом эффективной организации рабочего пространства, опыт которого компания получила благодаря участию в национальном проекте "Производительность труда" на действующем производстве", - сообщили в пресс-службе.

Площадь завода составит 30 тыс. кв. м. Количество сотрудников на новом производстве планируется увеличить в 1,5-2 раза. Компанию уже представили за рубежом, продукцию будут поставлять в Беларусь, Казахстан, Киргизию, Монголию, Сербию, Узбекистан и Северную Македонию.

По словам генерального директора Регионального центра компетенций Ирины Голубцовой, сейчас главная задача национального проекта - поддержание и увеличение сохраняющегося тренда на импортозамещение. "Бережливые методы производства и увеличение площади позволят компании выпускать более 15-20 млн единиц продукции уже в первый год, что в 1,5 раза превышает действующие объемы", - цитирует пресс-служба Голубцову.

По словам основателя компании Леонида Леврана, чьи слова приводятся в тексте, открытие нового завода позволит в значительной мере заменить ушедших западных производителей и выйти на новые рынки.