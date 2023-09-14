Кабмин выделит более 500 млн рублей Еврейской автономной области

Деньги пойдут на защиту от паводков, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Правительство выделит более 500 млн рублей Еврейской автономной области, чтобы реконструировать сооружения для защиты от паводков и наводнений.

"Сегодня мы дополнительно выделим более 500 млн рублей Еврейской автономной области, чтобы завершить в срок реконструкции защитных гидротехнических сооружений села Ленинское", - сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабинета министров. Он уточнил, что "в ближайшие два года в федеральном бюджете на такие цели предусмотрено свыше 1,7 млрд рублей. Председатель правительства отметил, что реконструируемые объекты "должны быть полностью готовы до конца следующего года, их общая протяженность составит более 14 км, они позволят защитить свыше 5 тыс. местных жителей и предотвратить ущерб на миллиарды рублей".

По словам Мишустина, "правительство продолжает системную работу по защите от сезонных паводков и наводнений населенных пунктов Дальневосточного федерального округа". "Все эти мероприятия носят приоритетный характер и находятся на личном контроле у президента [РФ Владимира Путина]", - указал глава кабинета министров. "Чтобы уберечь наиболее уязвимые территории страны от большой воды, реализуются масштабные проекты по укреплению береговых линий, по созданию дамб, плотин и других соответствующих объектов", - обратил внимание премьер-министр. Он подчеркнул, что "такие меры помогут обеспечить безопасность граждан, сохранность их имущества, жилых домов, транспортной и коммунальной инфраструктуры".