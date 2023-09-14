Кабмин выделит еще 10 млрд рублей на создание модульных отелей и глэмпингов

Деньги в течение двух лет получат 58 регионов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Правительство выделит дополнительно 10 млрд рублей на создание некапитальных средств размещения. Деньги в течение двух лет получат 58 регионов. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая заседание кабмина.

"В начале лета мы уже направили около 8 млрд рублей на эти цели и сегодня выделим дополнительно еще 10 млрд рублей, которые в течение двух лет получат 58 российских субъектов. Таким образом будет создано свыше 8 тыс. номеров в гостиницах, что станет весомым стимулом в развитии регионов, ну а у граждан к новому отпускному сезону уже в следующем году появится более широкий выбор всех вариантов отдыха", - сказал он.

Премьер отметил, что такая мера "была воспринята инвесторами и региональными властями очень положительно, поскольку спрос на именно такие сооружения очень большой в стране".

Он напомнил, что правительство продолжает поддерживать инвесторов, которые вкладываются в проекты по созданию модульных некапитальных средств размещения. По его словам, они возводят отели и глэмпинги, предоставляя гражданам возможность отдыхать в комфортных и безопасных условиях. "Ведем такую работу в рамках национального проекта по туризму", - добавил Мишустин.