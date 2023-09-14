Киев сочтет противоправным продление запрета на экспорт украинского зерна в страны ЕС

МИД Украины упрекнул страны Евросоюза в нарушении европейских норм

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Любое решение стран Евросоюза продлить ограничения на импорт украинской сельхозпродукции после 15 сентября будет противоправным и дестабилизирующим. С таким утверждением выступил МИД Украины.

"Убеждены, что любое решение, общеевропейское или национальное, которое и дальше будет ограничивать украинский аграрный экспорт, будет не только безосновательным и противоправным, но и будет вредить общим экономическим интересам Украины, государств - членов ЕС, Европейского союза в целом, а также будет иметь дестабилизирующий характер на мировой рынок продовольствия", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

При этом МИД упрекнул страны ЕС в нарушении европейских норм. "15 сентября истекает запрет Еврокомиссии на импорт украинских зерновых в государства - члены ЕС. Украина рассчитывает, что после этой даты европейская сторона отменит какие-либо ограничения на украинскую сельскохозяйственную продукцию. Такой шаг позволит прекратить нарушение соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также принципы и нормы единого рынка ЕС", - указано в заявлении. В ведомстве настаивают, что "экспорт украинских зерновых не является причиной дестабилизации внутреннего рынка ЕС".

В апреле пять стран Центральной Европы (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Эти пять стран хотят продления эмбарго по крайней мере до конца года. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев категорически против любых дальнейших ограничений на экспорт зерна. По его словам, Еврокомиссия нарушает обещания, положения соглашения об ассоциации, условия свободного рынка, поэтому Киев готов отстаивать свои права в судах.

Во вторник пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил телеканалу Polsat, что Польша готова ввести односторонний запрет на ввоз зерна с Украины, если Евросоюз откажется продлить такой запрет на период после 15 сентября. Как заявлял премьер Польши Матеуш Моравецкий, Варшава не допустит "затопления украинским зерном" и не откроет своих границ, каким бы ни было решение брюссельских чиновников. Тогда премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пригрозил обратиться во Всемирную торговую организацию, если Варшава введет односторонний запрет на ввоз украинского зерна.