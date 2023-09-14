British American Tobacco сообщила о закрытии сделки по продаже бизнеса в РФ и Белоруссии

Сделка была осуществлена при соблюдении национального и международного законодательства

ЛОНДОН, 14 сентября. /ТАСС/. British American Tobacco закрыла сделку по продаже своего бизнеса в России и Белоруссии. Об этом говорится в распространенном компанией сообщении.

"В дополнение к объявлению, сделанному 7 сентября 2023 года, информируем, что мы завершили продажу нашего бизнеса в России и Белоруссии. Сделка была осуществлена при соблюдении национального и международного законодательства и после получения всех необходимых разрешений", - сказано в тексте заявления.

7 сентября в пресс-службе российского офиса компании сообщили, что British American Tobacco заключила сделку о продаже своего бизнеса в РФ и Белоруссии, однако используемые торговые марки остаются в собственности российского покупателя. Новая структура по окончании бизнес-трансфера будет называться группой компаний ITMS. Покупателем стал консорциум российских инвесторов и местного менеджмента "БАТ Россия".

В феврале 2023 года компания сообщила, что планирует завершить продажу бизнеса в РФ и Белоруссии к концу года. В июле прошлого года компания, которая известна такими брендами, как Dunhill, Lucky Strike и Rothmans, заявила, что из-за ухода с российского рынка она потеряла £957 млн ($1,2 млрд по текущему курсу).