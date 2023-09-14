14 сентября, 14:08,
обновлено 14 сентября, 14:39
Санкции в отношении России

Минфин США включил десятки физических и юридических лиц в санкционный список по России

Chip Somodevilla/ Getty Images
Здание Минфина США
© Chip Somodevilla/ Getty Images

ТАСС, 14 сентября. Минфин США включил десятки физических и юридических лиц в санкционный список по России. Ведомство утверждает, что расширение списка санкций нацелено на фининституты РФ, ее оборонно-промышленный комплекс и связанные с ним элиты. Расширение американских санкций по России коснулось почти 70 физических и 100 юридических лиц.

Под рестрикции подпали:

  • Компании из России, Бельгии, ОАЭ, Словении, Турции, ЦАР попали в санкционный список США по РФ.
  • "Русская медная компания" и ее основатель Игорь Алтушкин.
  • "Автоваз" и "Москвич".
  • Объединенная металлургическая компания.
  • "Соллерс".
  • 20 россиян, 2 жителя Эстонии, жителя Турции и одно лицо с двойным гражданством РФ и Грузии.
  • Банк "Ак Барс".
  • Росавтодор, Трансмашхолдинг.
  • Компании, работающие в Арктике, а также торгующие алмазами.
  • Группа "ГАЗ", "Автодор", Globaltrans и "Трансмашхолдинг".
  • "Воркутауголь" и несколько российских горнодобывающих предприятий.
 
Теги:
СШАРоссияСанкции в отношении России
© Информационное агентство ТАСС
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