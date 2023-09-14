ТАСС, 14 сентября. Минфин США включил десятки физических и юридических лиц в санкционный список по России. Ведомство утверждает, что расширение списка санкций нацелено на фининституты РФ, ее оборонно-промышленный комплекс и связанные с ним элиты. Расширение американских санкций по России коснулось почти 70 физических и 100 юридических лиц.
Под рестрикции подпали:
- Компании из России, Бельгии, ОАЭ, Словении, Турции, ЦАР попали в санкционный список США по РФ.
- "Русская медная компания" и ее основатель Игорь Алтушкин.
- "Автоваз" и "Москвич".
- Объединенная металлургическая компания.
- "Соллерс".
- 20 россиян, 2 жителя Эстонии, жителя Турции и одно лицо с двойным гражданством РФ и Грузии.
- Банк "Ак Барс".
- Росавтодор, Трансмашхолдинг.
- Компании, работающие в Арктике, а также торгующие алмазами.
- Группа "ГАЗ", "Автодор", Globaltrans и "Трансмашхолдинг".
- "Воркутауголь" и несколько российских горнодобывающих предприятий.