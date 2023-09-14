ТАСС, 14 сентября. Минфин США включил десятки физических и юридических лиц в санкционный список по России. Ведомство утверждает, что расширение списка санкций нацелено на фининституты РФ, ее оборонно-промышленный комплекс и связанные с ним элиты. Расширение американских санкций по России коснулось почти 70 физических и 100 юридических лиц.

Под рестрикции подпали: