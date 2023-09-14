Ассоциация менеджеров проанализировала соотношение мужчин и женщин среди управленцев в РФ

По данным опроса, в 34% российских компаний более половины руководителей составляют женщины

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Только в 34% российских компаний женщины составляют более половины управленческой команды. Об этом говорят данные опроса представителей российского бизнеса, проведенного Ассоциацией менеджеров летом 2023 года (есть в распоряжении ТАСС).

Всего в опросе приняли участие сотрудники более 200 российских и международных компаний.

Согласно данным исследования, 33% респондентов фиксируют рост общего количества женщин среди состава руководителей. Лишь 6% отмечают рост количества мужчин на позициях топ-менеджеров.

"Полученные нами данные говорят о том, что рынок постепенно начинает движение в сторону гендерного равенства. Но важно заметить, что это лишь первые шаги в поиске баланса. Другие данные наших исследований показывают то, что мужчинам все еще легче построить карьеру - об этом заявило 63% респондентов. Для сравнения, лишь 4% опрошенных считают, что женщинам карьеры строить легче", - отметила заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Анна Золина.

Эксперты отмечают, что 26% опрошенных заявили о том, что в их компаниях решен вопрос связанный с дифференциацией в оплате труда мужчин и женщин, а 27% - что нет. При этом 43% утверждают, что такой проблемы в их компаниях никогда не существовало. 4% затруднились с ответом.

"Во многих компаниях действительно нет различий в заработной плате в зависимости от гендера. Однако это не значит, что такой проблемы не существует. Согласно нашим исследованиям, 36% руководителей считают, что мужчины имеют больше преимуществ в карьерном росте, в то время как только 15% считают, что женщины имеют преимущества", - сказала Золина.