Страны Центральной Азии намерены увеличить долю взаиморасчетов в национальных валютах

Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин отметил, что главы Казахстана, Киргизии, Туркмении и Узбекистана на консультативной встрече также уделили внимание активизации сотрудничества в сфере промышленности и промышленной кооперации

ДУШАНБЕ, 14 сентября. /ТАСС/. Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан намерены увеличивать долю национальных валют во взаимных расчетах. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров этих стран по итогам консультативной встречи в Душанбе, его зачитал на брифинге глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин.

"Сегодня лидеры стран региона заявили, что первостепенной задачей является развитие взаимодействия в торгово-экономической области и создание благоприятных условий для торговли и инвестиций. Будет рассмотрена возможность налаживания сотрудничества по постепенному увеличению доли национальных валют во взаиморасчетах между государствами региона", - сказал он.

Министр отметил, что главы государств также уделили внимание активизации сотрудничества в сфере промышленности и промышленной кооперации. "Также поручено акцентировать внимание на повышении эффективности использования транзитного потенциала Центральной Азии", - сказал Мухриддин.

Всего по итогам саммита, как сообщил глава МИД Таджикистана, помимо совместного заявления, подписано еще четыре документа. "Соглашение об укреплении взаимосвязанности наземного транспорта Центральной Азии создаст благоприятные условия для развития международных перевозок наземным транспортом, обеспечить конкурентную среду на рынке транспортных услуг в регионе", - пояснил министр.

Главы государств подписали соглашение об общих направлениях молодежной политики, учредили Совет национальных координаторов по делам консультативных встреч, которые будут контролировать выполнение достигнутых договоренностей, и одобрили план в поддержку здоровья и благополучия в регионе на 2022-2025 годы. "Этот документ, разработанный нашими странами вместе со Всемирной организацией здравоохранения ООН, станет первой стратегией в области здравоохранения и обеспечения благосостояния в регионе", - уточнил Мухриддин.