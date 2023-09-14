Бизнес группы перестроен на санкционно устойчивые каналы, заявили в компании

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Автопроизводитель "Соллерс" не ожидает последствий от включения в санкционный список США. Бизнес группы перестроен на санкционно-устойчивые каналы поставок компонентов, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Мы не ожидаем никаких последствий, поскольку за прошедший год бизнес группы "Соллерс" полностью перестроен на санкционно устойчивые каналы поставок компонентов, механизмы финансовых расчетов и стратегически ориентирован на технологическую независимость от внешних партнеров", - отметили в компании.

Министерство финансов США ввело санкции в отношении российских компаний, в числе которых автопроизводители "Соллерс", "Москвич" и "Автоваз".