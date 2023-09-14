14 сентября, 14:49

Дерипаска заявил о постепенном возвращении в РФ инвестированных на Западе средств

Сергей Бобылев/ ТАСС
Олег Дерипаска
© Сергей Бобылев/ ТАСС

При этом, по словам российского предпринимателя, "охота американских олигархов из deep state за деньгами деловых русичей и русских промышленников не прекращается"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Средства "деловых русичей" и "русских промышленников" медленно, но верно возвращаются из западных стран в Россию, считает российский предприниматель Олег Дерипаска.

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"Охота американских олигархов из deep state за деньгами деловых русичей и русских промышленников не прекращается, но однозначно приводит только к двум результатам, - написал он в Telegram-канале. - Первый: от 500 000 000 000 до 1 000 000 000 000 евро или долларов, инвестированных русичами на западе в активах, акциях, недвижимости, банковских счетах средств медленно, но верно различными путями (иногда и не самыми ближними, хоть и через Ближний Восток), возвращаются в Россию, и являются неплохим подспорьем для восстановления экономики и инвестиционной активности".

В четверг агентство Bloomberg сообщило, что с февраля 2022 года богатейшие россияне вывезли обратно в Россию и дружественные ей страны активы на $50 млрд. 

Теги:
РоссияДерипаска, Олег Владимирович
© Информационное агентство ТАСС
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