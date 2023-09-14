Владелец сети "Вкусно - и точка" приобрел компанию-разработчика ПО

Речь идет об ООО "Им Инжиниринг Сервисез"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Предприниматель Александр Говор, владеющий сетью ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка", приобрел 100% в ООО "Им Инжиниринг Сервисез", которая занимается разработкой компьютерного программного обеспечения. Это следует из данных ЕГРЮЛ.

Изменения в списке собственников произошли 13 сентября. Ранее владельцами компании являлись Ingram Micro Global Services B.V. (с долей 99%) и Ingram Micro Europe B.V. (1%).

В пресс-службе "Вкусно - и точка", комментируя ТАСС данную сделку, указали, что сеть создает IТ-компанию на базе имеющихся IТ-ресурсов и путем сделки поглощения. Это позволит унифицировать все процессы IТ, необходимые для успешной работы бренда.

"В частности, благодаря создаваемой IТ-компании "Вкусно - и точка" сможет еще быстрее и успешнее внедрять современные технологии для цифровизации бизнеса - например, создавая собственную цифровую платформу и решения для управления данными в области "фудтех". В будущем IТ-компания сможет при необходимости предоставлять цифровые платформы, услуги разработки и поддержки и для других компаний в рамках холдинга", - сказали ТАСС в пресс-службе сети.

Ingram Micro - американская компания-дистрибьютор IT-продуктов и сервисов. Московская "Им Инжиниринг Сервисез" зарегистрирована в 2011 году, ее выручка в 2022 году составила 1,059 млрд рублей, чистый убыток - 68,79 млн рублей.

Предприниматель Александр Говор в 2022 году приобрел российский бизнес сети McDonald's, которая приняла решение уйти с российского рынка. Говор с 2015 года был партнером-франчайзи McDonald’s - его компания управляла 25 ресторанами в Сибири. Сеть "Вкусно - и точка", пришедшая на смену McDonald’s, заработала в России с 12 июня 2022 года.