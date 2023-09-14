14 сентября, 15:10,
обновлено 14 сентября, 15:36
Санкции в отношении России

В "Ростелеком-Солар" заявили, что подпадание под санкции США не отразится на их работе

В компании отметили, что на сегодняшний день все решения и технологии компании импортозамещены

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Внесение "Ростелеком-Солар" в санкционный список Минфина США не отразится на ее операционной деятельности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

В "Ростелеком-Солар" отметили, что на сегодняшний день все решения и технологии компании импортозамещены. "Поэтому решение не отразится на операционной деятельности компании. "Солар" продолжит работать в штатном режиме", - рассказали в компании.

Ранее Минфин США включил "Ростелеком-Солар" и другие российские компании в свой санкционный список. "Ростелеком-Солар" работает в области информационной безопасности. 

Теги:
СШАРоссияСанкции в отношении России
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