14 сентября, 15:15,
обновлено 14 сентября, 15:17

ФАС проанализирует повышение тарифов МТС

Михаил Терещенко/ ТАСС
© Михаил Терещенко/ ТАСС

В ведомство поступают жалобы абонентов на повышение тарифов

МОСКВА, 14 сентября./ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует повышение тарифов оператором сотовой связи МТС. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

Читайте также
Минцифры предлагает ввести ежегодную индексацию тарифов на связьМТС установил ставку купона своих цифровых облигаций в 11% годовых

Компания 14 сентября предупредила абонентов о планируемом повышении.

"В ФАС России поступают жалобы абонентов МТС на повышение тарифов. В уведомлениях оператора уточняется, что с 28 сентября ежемесячная плата увеличится на 59 рублей в ряде тарифов", - отметили в антимонопольном ведомстве.

В ФАС также сообщили, что служба направит оператору связи запрос с целью установить все обстоятельства повышения. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства ведомство примет меры реагирования.

ТАСС направил запрос в пресс-службу МТС. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация