ФАС проанализирует повышение тарифов МТС

В ведомство поступают жалобы абонентов на повышение тарифов

МОСКВА, 14 сентября./ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует повышение тарифов оператором сотовой связи МТС. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

Компания 14 сентября предупредила абонентов о планируемом повышении.

"В ФАС России поступают жалобы абонентов МТС на повышение тарифов. В уведомлениях оператора уточняется, что с 28 сентября ежемесячная плата увеличится на 59 рублей в ряде тарифов", - отметили в антимонопольном ведомстве.

В ФАС также сообщили, что служба направит оператору связи запрос с целью установить все обстоятельства повышения. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства ведомство примет меры реагирования.

ТАСС направил запрос в пресс-службу МТС.